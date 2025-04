Il Centro Studi danza per la pace

In occasione dell’inaugurazione di due mostre per la Palestina, lo Junior Golfo dei Poeti Danza di Loredana Rovagna presenterà “Per due”, brano tratto da “Ossidiana”, repertorio del 1989, riadattato per il nuovo spazio dalla coreografa spezzina. Interpreti le allieve danzatrici adolescenti di 15 e 16 anni Anita Avena e Caterina Foce che, insieme agli altri sette danzatori dello Junior nello spettacolo “La Bella Addormentata si risveglia” del 28 e 29 marzo scorso al Teatro Civico, hanno ricevuto il plauso delle seicento persone di pubblico tra cui gli entusiastici studenti delle scuole giunte perfino da Filattiera, in un vero e caldo scambio di energie. Anita e Caterina daranno voce ai loro pensieri e alla loro emozione. Lo Junior Golfo dei Poeti Danza: non combattenti in nome della Pace e risuonano come un monito le parole di Papa Bergoglio: “L’indifferenza continua, …….la sofferenza implora di agire”.

