Infrastrutture, in 15 anni 27 attivazioni in Liguria del programma Pris a tutela dei cittadini nella realizzazione di opere strategiche

Liguria. Circa 52 milioni di euro di indennizzi a imprese e cittadini, 127 attività economiche e 1655 abitazioni ricollocate: sono i numeri che descrivono l’impatto e la rilevanza del Pris, il Programma regionale di intervento strategico che, dalla sua istituzione, quindici anni fa, è stato attivato 27 volte in Liguria, prima e unica regione italiana a dotarsi di questo strumento, che da un lato tutela i cosiddetti soggetti interferiti dalle grandi opere e dall’altro agevola la realizzazione delle infrastrutture strategiche, che siano di interesse nazionale o regionale, ricercando coesione territoriale e sociale e individuando soluzioni a garanzia della sostenibilità delle ricadute sul territorio e sulla collettività.

I dati sono emersi questa mattina durante il convegno organizzato da Regione Liguria per un approfondimento giuridico sul Pris con l’adesione di oltre cento tra studiosi, giuristi e addetti ai lavori. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, l’analisi dei risultati raggiunti con il Pris, l’approfondimento sulle nuove Linee guida elaborate con il supporto del Politecnico di Milano e dell’Università di Genova, tenuto conto della necessità che il Comitato Pris elabori programmi sempre più ad hoc per ogni ambito territoriale, in sinergia con gli enti locali, i soggetti attuatori e le comunità locali interessate.

» leggi tutto su www.ivg.it