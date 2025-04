Milano. E’ stato assolto, perché il fatto non sussiste, il medico bresciano Paolo Oneda che era stato condannato a un anno e 4 mesi per la morte di Roberta Repetto, la 40enne di Chiavari morta per un tumore dopo l’asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro olistico Anidra, nell’entroterra di Genova.

La sentenza è stata letta dai giudici della Corte d’assise d’appello di Milano dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna.

