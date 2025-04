Nolese, quarta sconfitta nelle ultime cinque, Cavaliere: “Siamo in difficoltà, regalato due gol in modo inguardabile”

Noli. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per una Nolese che deve ritrovare se stessa. Il piazzamento playoff sembra essere al sicuro (l’ultima giornata contro il Cengio “B”, ultimo in classifica, non dovrebbe creare problemi), ma lo score recente desta qualche preoccupazione. Così come allarmante è la sconfitta esterna contro la Rocchettese, penultima in campionato. I rossoblù vincono 2-1, i biancorossi sprecano e concedono tanto, come sottolinea nel post partita il tecnico Luigi Cavaliere.

“Visto il risultato, il giudizio non può essere positivo – commenta il mister -. Abbiamo fatto tanta confusione e regalato due gol agli avversari in modo inguardabile. Siamo riusciti a non fare gol in una serie di occasioni, prendendo un palo e una traversa. È un momento in cui ci gira tutto in maniera negativa. Fortunatamente abbiamo raggiunto i playoff che era il nostro obiettivo massimo. Siamo in difficoltà, non riusciamo a esprimere il gioco come abbiamo fatto precedentemente. Facendo confusione non si arriva al risultato. Dalla sconfitta con la Veloce abbiamo perso tranquillità“.

