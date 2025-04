“Panigaglia, maxi-esercitazione di emergenza al rigassificatore: test riuscito per droni, It-Alert e soccorsi”

Una perdita di gas con conseguente colonna di fuoco all’interno del rigassificatore di Panigaglia, un lavoratore rimasto intrappolato in un deposito e una persona colpita da un attacco cardiaco a Porto Venere. Ma tutto per finta.

“L’attività di simulazione di una situazione di emergenza all’interno dell’impianto Snam che è stata messa in campo la scorsa settimana è un evento mai realizzato prima in Italia, se non altro perché si tratta di un’esercitazione su uno stabilimento on shore che rappresenta un unicum nel nostro Paese. Paragoni con altre situazioni sono impropri e atecnici e dimostrano semmai scarsa conoscenza delle procedure testate. Questa esercitazione su scala reale ha destato grande interesse a livello nazionale ed è stata apprezzata dagli organismi centrali, tanto che sarà oggetto di emulazione sul suolo italiano”. Il prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha esordito così, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli esiti dell’esercitazione dello scorso 9 aprile. Una risposta, nemmeno tanto velata, a chi mette in dubbio l’utilità dell’attività e a chi continua a nutrire dubbi sulle effettive condizioni di sicurezza della popolazione in caso di incidente all’interno dell’impianto che da 50 anni opera nella baia di Panigaglia, tra i paesi di Fezzano e Le Grazie. Anzi, il dispositivo messo in moto sette giorni fa, non ha solamente consentito di testare i tempi di reazione della macchina dei soccorsi, ma in qualche modo ha fatto scuola.

“Lo abbiamo già spiegato, ma lo ripeto, spero per l’ultima volta. It-Alert ha raggiunto i telefoni in un raggio di 5 chilometri anche se il massimo evento critico possibile si esaurisce all’interno dell’area stabilimento e al limite può arrivare a interessare la strada provinciale sovrastante. Questo perché il messaggio rimbalza da un ripetitore all’altro e segue il limite dei confini della cella telefonica. Ho anche sentito che qualcuno ha parlato di possibilità di attentato terroristico, ma per un’eventualità del genere si seguono altre procedure, noi siamo rimasti su un piano di realismo e concretezza dei fatti. Lo so, si tratta di un argomento complesso e pedante, ma questo è e posso garantire che ci siamo confrontati coi migliori tecnici del Paese”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com