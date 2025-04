Ponzanelli scrive alle Poste: “Problema di accessibilità all’ufficio di Sarzana, vi invito a soluzione definitiva”

Accessibilità dell’ufficio postale di Sarzana tema di una missiva inviata dalla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, alla direzione regionale di Poste italiana e, per conoscenza, alla filiale di Via Landinelli. “Faccio seguito alle precedenti interlocuzioni relative al tema in oggetto ed al sopralluogo svolto con Vs. incaricati in data 4 ottobre scorso per significare l’incompletezza delle opere realizzate ai fini dell’accessibilità dell’ufficio – scrive la prima cittadina sarzanese -. La porta a battente di accesso al locale in cui si trovano gli sportelli e sono erogati i servizi, come ho potuto personalmente constatare in più occasioni e in difformità delle rassicurazioni prestate dal Vs personale tecnico in occasione del menzionato incontro, anziché restare aperta e garantire un accesso pieno a tutti, risulta spesso chiusa ed è priva di meccanismi di apertura/chiusura che ne garantiscano una fruizione in autonomia anche da parte di utenti m carrozzina”.

“Alla luce di quanto sopra, nell’associarmi alle istanze già manifestate dalla Consulta comunale della Disabifità e dalla Consulta disabili provincia della Spezia – aggiunge Ponzanelli -, reiterando le richieste formali e informali già avanzate negli anni e mesi precedenti dalla scrivente, Vi invito ad una soluzione definitiva del problema, con un’indicazione della relativa tempistica, confidando che sia volontà di Poste Italiane eliminare definitivamente questo ostacolo alla fruizione dei Vostri uffici”.

