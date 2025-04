Prima Categoria “B”, la Letimbro soccombe al Savona e il baratro si avvicina. Bardhi: “Loro più forti, noi siamo ancora vivi”

Savona. Una sconfitta pesantissima e dall’amaro sapore di retrocessione diretta. Domenica la Letimbro ha sfidato il Savona in occasione della ventottesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). L’epilogo del match è ormai arcinoto, un perentorio 8-0 che ha sancito la promozione diretta degli Striscioni dopo 5 anni di agonia.

Si complica dunque la situazione dei gialloblù che, nonostante ciò, hanno dimostrato una sportività smisurata tributando i neocampioni del Savona con il “pasillo de honor”. L’ennesima sconfitta tuttavia suona come una sentenza: la permanenza nella categoria per la Letimbro appare come una chimera.

