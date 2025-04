Prova ricca di soddisfazioni per la Pro Italia ai regionali di Sant’Eusebio

Buona prova per i ginnasti della Pro Italia che con grinta hanno affrontato la seconda prova regionale del campionato individuale presso la palestra di Sant’Eusbio a Genova. Nella categoria LA A1, per solo un decimo dal primo classificato, bravo Gabriele Giunti che si posiziona al secondo posto. A metà classifica troviamo Matteo Berluti seguito dai suoi compagni Matteo Baldi e Tommaso Sodero, giovani ginnasti che con impegno si faranno valere.

In A2, anche lui per pochi decimi, Davide Dorà conquista la seconda posizione, la serietà con la quale affronta gli allenamenti gli da la possibilità di ottenere ottimi risultati. Bravissimo Christian Massaro che con precisione nell’esecuzione degli esercizi si porta a casa l’oro nella fascia Allievi 3. Oro per Pietro Gianelli nella categoria LB Junior 1, buona la sua performance. Altro oro nel Livello Eccellenza dove Maurizio Cerchi vince il concorso completo e di specialità.

