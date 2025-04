Savona, la processione del Venerdì Santo è una tradizione: ecco i gruppi che porteranno le quindici casse il 18 aprile

Savona. Saranno circa 700 i portatori delle 15 casse lignee che daranno vita alla processione del Venerdì Santo prevista per il 18 aprile. Una tradizione che va indietro nei secoli (agli inizi del 1800 per come la conosciamo noi oggi) e che si tramanda da padre e figlio. 700 portatori o cosiddetti “camalli” proprio perché nel passato a portarle erano, soprattutto, i portuali.

Quindici casse e sei confraternite (Cristo Risorto, Santi Agostino e Monica, Santi Pietro e Caterina, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla e Nostra Signora di Castello) già esistenti nel Trecento, sul Priamar, che danno vita ad un evento di fede e di devozione popolare, che si svolge ogni due anni.

