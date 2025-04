Sottrae alcune fiches dal Bingo, 37enne denunciato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 37enne, polacco, per tentato furto aggravato in concorso e truffa. Questa notte le volanti sono state inviate dalla sala operativa presso il Bingo di piazza Dante, per segnalazione di una persona molesta che aveva anche tentato di rubare all’interno.

Giunti sul posto gli operatori hanno identificato il 37enne che, seduto a un tavolo in palese stato di ubriachezza, aveva con sé alcune fiches che risultavano essere a uso esclusivo dei dipendenti del locale.

