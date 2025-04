Spezia Calcio Popolare vola in Prima Categoria: “Emozioni indescrivibili”

La giornata di domenica entra di diritto nella storia per Spezia Calcio Popolare, che a nemmeno cinque anni dalla sua fondazione ha trovato la storica promozione in Prima Categoria. Sotto la pioggia di Beverino, la squadra è riuscita a battere per 3-2 il Lerici nello spareggio, che ha garantito così un posto allo Spezia Calcio Popolare nella prossima prima categoria. “Le emozioni sono state indescrivibili”, racconta a Città della Spezia Matteo Bancalari, che dal giorno zero fa parte del progetto Spezia Calcio Popolare, di cui è consigliere e tra i responsabili del settore giovanile. “Il primo pensiero è andato alla consapevolezza di essere riusciti ad affermarci in una cosa in cui crediamo tanto, poi c’è stata l’emozione del cuore, che non riesco a paragonare nemmeno allo Spezia in Serie A, perché gli stadi erano chiusi. Poi come nelle favole migliori, il gol decisivo nei supplementari lo ha segnato Alessandro Moroni, un ragazzo che c’è dal primo giorno e uno dei primi che davvero ha legato con noi. Il fatto che sia stato lui a segnare è stato un po’ un segno del destino”, spiega con grande emozione.

Spezia Calcio Popolare è un progetto nato nemmeno un quinquennio fa, che abbina la passione per il calcio dilettantistico alle tante manifestazioni benefiche, di cui la società è stata promotrice nei primi anni di vita. “L’idea di Spezia Calcio Popolare nasce da Manuel Brizzi, l’attuale presidente, cercando di portare un sistema di calcio ‘diverso’ nella nostra città. Il sistema inclusivo del calcio popolare non lo abbiamo inventato noi ovviamente, abbiamo preso spunto da altri progetti in altre città italiane, come ad esempio il Lebowski a Firenze. Molti di noi fanno parte della Curva dello Spezia, sono tanti mondi che si intrecciano e che ti attirano. Ho un ricordo di Manuel che anni fa aveva scritto su Facebook di avere la volontà di fondare una squadra, poi piano piano abbiamo creato un direttivo con diverse persone che mettono a disposizione il loro tempo. Per stare dietro a tutte queste cose la prerogativa principale è avere il tempo, poi c’è la competenza. Io sono uno dei responsabili del settore giovanile, come nostra politica vogliamo aggiungere una annata ad ogni stagione, per cui servono persone che si dedichino al progetto e l’unico modo per farlo è integrare un tassellino in più ad ogni stagione, cosa che abbiamo fatto in tutti i nostri livelli societari”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com