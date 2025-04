Un libro a fumetti sulla storia di Dego e sulla sua antichissima Barriera Corallina

Dego. Venerdì 25 aprile, nel Centro Polifunzionale “Luigi Marassio” a Dego, alle ore 16.30, sarà presentata la graphic novel “La Storia a fumetti di Dego nella Langa Ligure e della Barriera Corallina di Dego”, alla presenza del Sindaco di Dego Franco Siri, del vicesindaco Corrado Ghione e del presidente della Pro Loco Dego Roberto Marchisio: è un viaggio incredibile nel tempo e nello spazio, che racconta in un grande fumetto attraverso i suoi personaggi, Grappolo, Bottiglia, Bicchiere e Stella, non solo le vicende di questo antichissimo mare ma anche quelle dello straordinario territorio di Dego, splendido borgo in provincia di Savona o, per meglio dire, una delle principali località della Langa Ligure, come veniva già indicata qualche secolo fa.

Gianfranco Torelli, vigneron della Langa Astigiana alla quarta generazione, “papà” del primo vino biologico in Italia, e Roby Giannotti, giornalista e wine&food cartoonist di fama nazionale, “matita” umoristica del Sommelier Magazine organo ufficiale della FISAR, raccontano con i loro testi e disegni questa fantastica avventura langarola che parte da Alba ed arriva a Dego, illustrandone storie ed aneddoti deghesi fino ai giorni nostri. Gianfranco Torelli e Roby Giannotti, grazie alla loro prima fatica letteraria, “La storia a fumetti del primo vino Bio”, premiato ad Alba da GoWine nel 2021 al concorso letterario nazionale “Bere il Territorio”come miglior libro sul vino, tradotto in

inglese, francese, olandese e piemontese della Langa Astigiana, presentato nel 2024 al Salone Internazionale del Libro di Torino, hanno creato un modo unico ed originale di raccontare insieme a quattro mani il territorio, con uno stile fresco ed un ritmo incalzante, con sguardo attento ai fatti storici e con ironia intelligente. Questo loro secondo ed importante libro passa in rassegna le tante “Langhe” esistenti, da Alba a Barolo, da La Morra a Grinzane Cavour, da Dogliani a Bubbio, per arrivare a quella forse meno conosciuta dal turismo nazionale ed internazionale ma dove la natura, l’ambiente incontaminato, i prodotti e le tradizioni di Langa hanno trovato una persistenza mirabile,

insieme a tante storie e personaggi importanti, che si ritrova non solo nel lavoro e nelle attività dei deghesi, ma anche nei tanti eventi e manifestazioni che danno il senso attualissimo di una comunità viva, solidale e partecipativa, grazie anche al lavoro quotidiano dell’Amministrazione Comunale di Dego che ha patrocinato la pubblicazione realizzata con il sostegno della Pro Loco di Dego, insieme

alle tante associazioni e al volontariato espresso dal territorio.

