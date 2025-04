Una targa per Francesca Testino nel rinnovato centro per l’impiego di via Cesarea

Genova. È stato inaugurato questa mattina il rinnovato centro per l’impiego Genova Centro in via Cesarea, finanziato con un intervento di 490mila euro all’interno del piano regionale da 30 milioni avviato nel 2021 per il potenziamento dei centri. Nel corso della cerimonia, all’interno di una sala conferenze è stata svelata una targa in memoria di Francesca Testino, la funzionaria di Regione Liguria scomparsa a marzo travolta da una palma in piazza Paolo da Novi.

“Abbiamo voluto dedicare questa giornata a Francesca Testino e legare il suo nome a una sala del centro, perché proprio in via Cesarea la nostra funzionaria ha lavorato per anni con grande competenza e passione – spiegano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora alle Politiche dell’occupazione Simona Ferro –. Un omaggio condiviso con la sua famiglia e il personale del centro, tra cui tanti amici che le hanno voluto bene e che insieme a lei hanno aiutato centinaia di persone a trovare lavoro”.

