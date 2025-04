Verso Euroflora 2025, ricchissimo programma di iniziative per bambini e ragazzi

Genova. Euroflora 2025, in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio, è un polo ludico-didattico di educazione e sensibilizzazione per le nuove generazioni, e dedica una attenzione speciale ai bambini e ai ragazzi, offrendo un ricco programma di iniziative pensate per coltivare il loro amore per la natura e promuovere la consapevolezza ambientale.

Un’esplosione di iniziative, laboratori interattivi che accendono la curiosità e spettacoli che incantano lo sguardo, prendono vita grazie alla sinergia con istituzioni, associazioni ed espositori: Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano dei Carabinieri Forestali, forestali del Nucleo Cites Carabinieri, l’Istituto Tecnico e Professionale Agrario, Professionale Enogastronomico I.I.S. Marsano di Genova, dell’Istituto “Duchessa di Galliera” – Fondazione Fulgis, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il Genova Blue District, Comitato Italiano per l’Unicef, Isola Giardini, Comune di Genova, Confagricoltura, Associazione Culturale All Accademy.

