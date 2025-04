Zoagli: “Ringhiere trappola in via San Pietro; sono un vero pericolo”

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare in Bogliasco

Nel lontano 27.4.2023 su mia interpellanza in merito alle ringhiere fatiscenti e pericolose a Zoagli in via San Pietro che va dalla via Aurelia ( dal semaforo ) e arriva a Sant’Andrea confine con Chiavari, in detta interpellanza facevo notare come si evince dalle foto, in più punti e specificatamente davanti al cimitero di San Pietro e a Rio Riccò sono molto pericolose e inutili in quanto staccate dal ciglio della strada e tra una striscia di ferro e l’altra ci passa tranquillamente un motorino con pilota, in quella data di discussione dell’interpellanza il Sig. Sindaco con delega ai lavori pubblici asseriva che sul capitolo specifico non c’erano soldi , ma appena possibile sarebbero stati messi per il lavoro alle ringhiere. Di tempo a oggi ne è passato assai, di bilanci ne sono stati fatti, ma le ringhiere fatiscenti sono sempre al suo posto. Ripresenterò l’interpellanza sperando che per gli abitanti della frazione sia la volta buona.

