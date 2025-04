A-12: tre incidenti con un motociclista morto, venti feriti e un bimbo al Gaslini

Tre incidenti oggi lungo l’autostrada A-12. I due più gravi nel tratto spezzino della A-12. tra Levanto e Brugnato e tra Brugnato e il raccondo per la A-15. Il bilancio è tragico con la morte di un motociclista forse colto da malore che, scavalcato il guardrail, ha colpito due auto che viaggiavano sull’altra carreggiata in direzione opposta. Tra i feriti ricoverati all’ospedale Sant’Andrea, anche un bambino trasportato in codice giallo al Gaslini. In entrami gli incidenti sono intervenuti i medici del 118, decine di ambulanze i vigili del fuoco anche con l’elicottero Drago, polizia stradale. Conseguenti code. Altro incidente avvenuto tra Chiavari e Rapallo: vi sono rimaste coinvolte due persone trasportate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

