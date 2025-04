Calcio/ Samp, stagione finita per Tutino e Borini torna tra i convocati

Gennaro Tutino non rientrerà più in campo in questa stagione. L’attaccante, fermo da gennaio a causa di un infortunio importante, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico che ne compromette definitivamente il rientro. Una tegola pesante per lo staff tecnico, che perde una delle pedine offensive più attese nel rush finale di campionato.

Al posto di Tutino torna nella lista dei convocati Fabio Borini, rimasto finora ai margini del progetto tecnico a seguito di una scelta dell’ex direttore sportivo Accardi. Il suo nome figura tra quelli disponibili per la gara del Lunedì di Pasquetta, in programma al “Menti” contro la Juve Stabia.

