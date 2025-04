Ceriale sconfitto ai rigori, Mambrin orgoglioso: “Dimostrato di valere a chi ci dava per spacciati”

Arenzano. Senz’altro dolorosa, ma al contempo ricca di orgoglio, la sconfitta del Ceriale in finale di Coppa Italia di Promozione. I biancoblù perdono ai rigori contro la Sammargheritese, dopo l’1-1 al termine dei 120 minuti. Per mister Marco Mambrin è la seconda finale consecutiva persa, dopo quella con la Juniores del Finale l’anno scorso. Ma come dodici mesi fa, l’esperienza è giudicata positivamente. Per il tecnico l’avventura del Ceriale in Coppa, e nel complesso durante tutta la stagione, è anche una risposta a chi contestava la bassa età media del club a inizio stagione.

Le parole del mister nel post partita, intercettato dai nostri microfoni.

