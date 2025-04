Lavagna: turisti in arrivo nonostante il meteo; picchi di interventi al 118

Nonostante il meteo i turisti sono arrivati e già ieri in Asl-4 sono aumentati gli interventi operati dal 118 con la macchina dei soccorsi. Ieri, venerdì, 20 le chiamate per traumi di vario genere, in primo luoghi incidenti stradali; 7 gli interventi in presenza di crisi psichiatriche; 6 quelle gastroenterologiche di cui si avverte da tempo una costante importante.

Oggi, ma solo fino alle 19,00 i soccorsi per traumi nell’ambito della sola Asl-4, sono stati 13 cui si aggiungono, ad esempio, cinque interventi nella sola Recco (Asl 3). Quattro le crisi cardiocircolatorie che registrano un decesso. Dieci gli interventi per crisi neurologiche. E chiudiamo qui il lungo elenco.

