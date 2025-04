“Lerici terra di editori” ospita chi ha portato in libreria il caso letterario “L’amica geniale”

Torna anche quest’anno, nell’ambito della rassegna letteraria estiva lericina “LibrAria”, l’appuntamento con “Lerici terra di editori”, alla terza edizione. “Quest’anno, per il suo terzo compleanno, abbiamo arricchito l’iniziativa anche con un logo dedicato, a sottolineare la sua identità rispetto a LibrAria, e siamo davvero orgogliosi di ospitare Sandro Ferri e Sandra Ozzola, editori del caso letterario L’Amica Geniale”, dichiara in una nota Lisa Saisi, assessore alla Cultura del Comune di Lerici. “Un progetto che unisce storia, letteratura e paesaggio, per rendere omaggio a quei grandi editori che hanno attraversato — e in alcuni casi scelto — Lerici come luogo dell’anima, della riflessione e della creazione”, aggiunge Saisi. E’ noto infatti che al territorio lericino sono legati non solo illustri nomi della letteratura, ma anche diversi protagonisti dell’editoria, da Bompiani a Einaudi.

L’incontro di “Lerici terra di editori”, in programma nella confermata sede dell’azienda agricola di Pian della Chiesa, a Zanego, si terrà il 28 giugno e vedrà Giuseppe Ferrari, relatore ufficiale della manifestazione, dialogare con E/O, la casa editrice di Sandro Ferri e Sandra Ozzola che ha pubblicato L’amica geniale di Elena Ferrante, grande successo letterario di questi anni. Tradotto in cinquanta lingue, il New York Times lo ha messo al primo posto della lista dei centro libri più belli del XXI secolo che ha pubblicato lo scorso anno. Dall’opera letteraria, com’è noto, è stata tratta una seguita serie Tv, co-produzione Italia-Stati Uniti.

Ferri e Ozzola, marito e moglie, fondatori di E/O, racconteranno la storia di questo successo che ha fatto diventare grande, oltre i confini nazionali, un piccolo editore.

Nata nel 1979 per tradurre autori dell’Est europeo, E/O dopo la caduta del muro di Berlino si apre a ovest. Lancia il noir mediterraneo con Massimo Carlotto e Jean-Claude Izzo, e arriva al primo milione di copie con L’eleganza del riccio di Muriel Barbery.

