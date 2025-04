Lita a bordo di un bus: un uomo ferito con una bottiglia finisce in ospedale

Momenti di apprensione questa mattina a bordo di un bus di linea, tra Via Lunigiana e Via Leopardi nel quartiere di Mazzetta. Due uomini a seguito di una lite sarebbero arrivati allo scontro fisico, uno avrebbe estratto una bottiglia con la quale avrebbe ferito ad una mano l’altro, un 53enne marocchino. L’autista ha immediatamente fermato il mezzo fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia che ha poi raggiunto il Sant’Andrea della Spezia. Il ferito avrebbe riportato ferite superficiali. Il mezzo a bordo del quale si è consumato l’episodio è stato fatto rientrare in deposito perché presentava i segni evidenti della colluttazione.

L’articolo Sabato da dimenticare sulle strade spezzine: due morti, dieci feriti e tre incidenti in poche ore proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com