Passeggiata di sensibilizzazione del gruppo Vezzano No 5G con consegna al vice sindaco del manifesto per un “comune a lenta comunicazione”

Stamattina il gruppo Vezzano No 5G ha effettuato una passeggiata di sensibilizzazione seguendo un itinerario tra Vezzano basso e Vezzano alto. I partecipanti hanno fatto tappa dai siti riportati nella “Mappa delle localizzazioni 2024” quali oggetto di potenziale interesse da parte degli operatori per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e dal cantiere dell’antenna in costruzione in zona cimitero. Tra le tappe anche il palazzo comunale, presso il quale il gruppo ha consegnato al vice sindaco Simone Regoli il manifesto per “Vezzano comune a lenta comunicazione”.

