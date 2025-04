Rapallo: fessurimetri su muro, sopralluogo dei vigili del fuoco

Questa sera i vigili del fuoco di Rapallo sono stati invitati a controllare lo stato dei nuovi fessurimetri posti, in sostituzione dei precedenti, nel muro adiacente al ponte ferroviario di Via della Libertà. Recentemente, a seguito di un’interrogazione del capogruppo consigliare Francesco Angiolani , le Ferrovie avevano fatto sapere che non esistevano problemi. Avevano però provveduto a sostituire i vecchi fessurometri, Non è dato sapere l’esito del sopralluogo effettuato alle 19.30 dai vigili del fuoco.

» leggi tutto su www.levantenews.it