Sabato da dimenticare sulle strade spezzine: due morti, dieci feriti e tre incidenti in poche ore

Giornata da dimenticare sulle strade spezzine con un bilancio pesantissimo: due morti e dieci feriti, tra questi anche un bambino, a seguito di tre incidenti stradali avvenuti tutti nella tarda mattinata di oggi, tra le 12:30 e le 14:30.

Il primo, in ordine temporale, si è verificato in A12, in direzione Genova, a seguito del quale ha perso la vita un motociclista di Carrara di 22 anni. In totale sono rimaste coinvolte tre auto e la motocicletta sulla quale viaggiava il giovane, sbalzato poi dalla sella e finito nella corsia opposta. La due ruote è finita sopra un’auto nella quale viaggiavano due anziani estratti dall’abitacolo da un poliziotto della Stradale, che stava per entrare in servizio, prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com