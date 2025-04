Calcio/ La Coppa Italia Promozione è della Sammargheritese: Ceriale battuto ai rigori

Dall’ACD Sammargheritese 1903

CERIALE CALCIO-SAMMARGHERITESE 1-1 Rete: 92º Casoni. 3-4 Dopo i calci di rigore

La Coppa Italia Promozione 2024-2025 se la porta a casa la Sammargheritese di Mister Giacobbe, dopo una cavalcata fatta di 7 vittorie su 7 prima della FINALE giocata contro un ottimo Ceriale arresosi solo di fronte alla “lotteria” dei calci di rigore. Partita giocata su buoni ritmi e dalle innumerevoli occasioni ma che si sblocca solamente al 44º quando sugli sviluppi di calcio d’angolo, il Ceriale colpisce su schema da corner, puntuale marchio di fabbrica. Nel secondo tempo la Samm, nel tentativo arrembante di rientrare in partita, cade spesso in confusione perdendo di lucidità, nonostante i tentativi ripetuti ma non concretizzati. Pareggio che gli arancioni acciuffano solamente al 92º quando il diagonale di Casoni si impenna dopo una deviazione prima di infilarsi alle spalle di Vinci.

Pareggio che taglia le gambe ad un Ceriale ad un passo dal traguardo ma che dà linfa agli Arancioni, premiati per la costanza e la determinazione nel riacciuffare la gara. Si va quindi ai tempi supplementari, giocati all’insegna della stanchezza dopo il dispendio di energie fisiche e mentali nei 95 minuti regolamentari, che ciò nonostante vedono la Sammargheritese sfiorare un paio di volte il vantaggio senza però sferrare il colpo finale da KO. Sono così i calci di rigore che assegnano il Trofeo: Battaglia sbaglia, Massaro, Di Lisi e Canovi segnano, mentre Raffo è insuperabile in due occasioni. Tocca cosi a Moladori segnare il 5º e decisivo calcio di rigore, che scatena la gioia arancione per una Coppa Italia portata a Santa con merito e orgoglio. Onore e complimenti ad un Ceriale che per qualità e determinazione avrebbe anche lui meritato di vincere, onorando il match fino alla fine.

