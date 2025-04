Chiavari: addio a “Pinin” Borghi, maestro d’ascia e grande velista

Da Ernani Andreatta

E’ mancato Giuseppino Borghi, da tutti conosciuto come “Pinin”. Era l’ultimo ed il più piccolo dei fratelli Borghi che annoveravano, tutti ormai scomparsi, Giuliana, Ernesto detto “Cocco” che fu grande cuoco degli Scogli, Paolo, Miliuccia e in ultimo Pinin. A quei pochi che sono rimasti degli Scogli, nati e vissuti in questo meraviglioso Rione di Chiavari, Pinin, è rimasto nella memoria di molti come uomo e come sportivo. Raccontare la sua vita o quel poco che si sa, vuol dire aggiungere una tessera molto importante al mosaico fatto di volti, di cose, di giorni, di sensazioni che è stato ed è il Rione Scogli, ma non solo, significa restituire a Chiavari e al Tigullio la storia di tutte quelle figure delle quali egli è insieme simbolo e sintesi.

