Ecco chi è Roberto Bertola, il priore che ha annullato la Processione del Venerdì Santo. Tutti i nomi dei capicassa

Savona. Cerchiamo di conoscere meglio Roberto Bertola, priore generale, venerdì scorso elegante e inappuntabile nel suo gilet nero, ma anche insegnante che ha formato generazioni di giovani savonesi; vediamo chi sono i capicassa (una cinquantina) con in mano il martelletto e che rappresentano, perlopiù, famiglie savonesi di quella che un tempo si chiamava borghesia; cerchiamo di capire che cosa ha provocato e lasciato in città l’annullamento della Processione del Venerdì Santo.

Roberto Bertola fa parte della Confraternita del Cristo Risorto dal 22 novembre del 1998. Ricorda: “E’ successo quasi per caso, ero a messa, mi sono trovato bene in quell’ambiente, ho chiacchierato con i confratelli e accettato la vestizione. L’emozione maggiore alla prima Processione, dietro il maestro Rebella”. Domanda d’obbligo: amarezza per le critiche dopo la decisione di non far uscire le casse? “Ma no, non potevamo rischiare, mi ha confortato il fatto che tutti i confratelli mi hanno sostenuto”.

