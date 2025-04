Pasqua di pioggia per spezzini e turisti. Lunedì dell’Angelo a metà

Per una Pasqua inesorabilmente condizionata per tutta la giornata dalla pioggia con spezzini e turisti che hanno dovuto ripiegare su scelte indoor non potendo contare sul bel tempo, sarà invece una Pasquetta divisa a metà.

Almeno secondo quello che dicono i previsori secondo cui nel lunedì dell’Angelo la pressione tornerà ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Escursioni salve, almeno quelle di breve gittata, e soprattutto le prime grigliate d’ordinanza della stagione e i picnic collettivi che potrebbero dunque trovare il loro agognato compimento con tutte le logiche avvertenze del caso. Occhio ai cambi d’umore del cielo vista la forte stagionalità del momento e attenzione a boschi e prati che saranno certamente bagnati, anche perché di pioggia negli ultimi giorni ne è caduta parecchia.

