Rapallo: pioggia di detriti da immobile in via Colombo; ancora un intervento

I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in un immobile di via Colombo, la frequentatissima strada che da Rapallo conduce a San Michele di Pagana e a Santa Margherita Ligure. Dall’immobile si era già distaccato un pezzo di facciata, poi a quanto pare altre detriti caduti dal tetto. Oggi nuovo allarme, sopralluogo e intervento. Ora dovrà essere il Comune a indurre la proprietà dell’immobile a metterlo in sicurezza in tempi strettissimi. Prima che accada qualche cosa di grave.

