Riva Trigoso: è deceduta Nicoletta Parchi, 59 anni. Gestiva un panificio

La sua famiglia gestiva a Sestri Levante tre panifici. Lei col fratello Enrico si curava di quello di Riva Trigoso. Nicoletta Parchi, 59 anni, è mancata a seguito di una malattia che non fa sconti. La notizia del suoi decesso ha suscitato grande cordoglio; diverse le persone che si sono recate all’obitorio dell’ospedale di Lavagna per recitare una preghiera e dirle addio. Figura nota, apprezzata e stimata per la sua cordialità e per il lavoro cui si era sempre dedicata, senza mai risparmiarsi. I funerali si svolgeranno probabilmente martedì, ma l’ora non è stata ancora fissata.

