Alle 1645 circa sul lungomare Rossetti a Santa Margherita Ligure, collisione tra due motociclette. Sul posto è intervenuto il medico del 118 con la Croce Bianca di Rapallo e la squadra di soccorritori indicata come “Colonnina Portofino”. Il più grave dei centauri, in codice rosso, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico San Martino; l’altro al pronto soccorso di Lavagna. Per ricostruire dinamica e responsabilità, la polizia municipale di Santa Margherita Ligure.

