Santa Margherita Ligure. Grave incidente questo pomeriggio in lungomare Rossetti, la strada che collega Santa Margherita a Portofino. Due moto, per cause da chiarire, si sono scontrate e i due centauri sono rimasti feriti.

È successo verso le 16.30. Sul posto sono accorsi l’automedica del 118 del Tigullio, la Croce Bianca di Rapallo, l’ambulanza attrezzata di Portofino e la polizia locale di Santa Margherita.

