Sopralluogo a Rebocco: “In Via Monfalcone servono rampe antisdrucciolo per disabili, erba alta sul sentiero per Maggiano”

Rifiuti in strada, erba alta, scalini pericolosi. L’istantanea questa volta attiva da Rebocco e più precisamente sulla via principale che taglia in due il popoloso quartiere settentrionale: “Da un sopralluogo effettuato – attacca Gabriella Crovara, gruppo misto di minoranza – ho da segnalare rifiuti abbandonati sulla pubblica Via Monfalcone, all’altezza del sentiero 521C, quello che sale a Maggiano. Qui l’erba è così alta da non permettere la visibilità degli scalini che sono da ripristinare in quanto pericolosi”.

Crovara insiste sul fatto che “i sentieri sono frequentati dai turisti e vista questa situazione di pericolo nel sentiero sopra descritto, non si dà l’immagine per chi lo percorre di una città turistica sicura” e poi sposta lo sguardo sul lato opposto della Via Monfalcone dove i marciapiedi “hanno un’evidente necessità di ripristino e di precisa installazione di rampe per disabili ove la pavimentazione deve possedere caratteristiche antisdrucciolo come previsto da una precisa normativa. Si segnala inoltre erba che cresce ovunque ai lati dei marciapiedi in questione e una bicicletta legata ad un albero in stato di abbandono”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com