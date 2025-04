Turismo pasquale: disdette per il maltempo negli alberghi in riviera, Genova vicina al pienone

Genova. Il maltempo del weekend pasquale rovina un po’ la festa agli albergatori della Liguria, che hanno visto piovere disdette all’ultimo minuto in riviera mentre Genova raccoglie risultati migliori e guarda con fiducia ai prossimi ponti festivi e all’effetto trainante di Euroflora. Confermate solo in parte le previsioni della Regione che aveva pronosticato un tasso di riempimento delle strutture intorno al 90% con l’ipotesi di raggiungere un milione di presenza.

“Sono arrivate parecchie disdette, intorno al 5% del totale – spiega Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria radicato del Tigullio – ma qualcuno in compenso ha prenotato per il 25 aprile, quindi abbiamo recuperato almeno in parte. Per Pasqua abbiamo riscontrato un’occupazione intorno al 75-80%, una percentuale che avevamo raggiunto con le prenotazioni confermate in settimana. È mancato l’apporto di chi decide all’ultimo in funzione del bel tempo. Lo riteniamo comunque un buon risultato”.

