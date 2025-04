Turismo pasquale, disdette per il maltempo. Scrivano (Upa): “Peggio del 2024, gli alberghi sono stati riempiti per l’80%”

Provincia di Savona. “E’ stata una pasqua peggiore rispetto a quella del 2024, purtroppo il maltempo ha inciso parecchio. Ci sono state parecchie disdette a causa della pioggia, non abbiamo registrato il pienone, quasi, in nessuna strutta alberghiera”, a tracciare il bilancio sul turismo della nostra provincia per quanto riguarda le vacanze è Carlo Scrivano, direttore dell’Upa (Unione Provinciale Albergatori).

E’ stata una Pasqua con più speranze rispetto ai dati reali registrati: “Il nostro è un turismo prettamente italiano per cui le previsioni e il maltempo influiscono – aggiunge – le persone si muovono solo se vedono bel tempo. Abbiamo registrato dati in calo rispetto alla scorsa Pasqua: solo l’80% degli alberghi è stato prenotato“.

» leggi tutto su www.ivg.it