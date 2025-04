Ztl, si cambia: sparisce quella di Castelletto, a Nervi via libera ai clienti dei negozi con parcheggio

Genova. Rivoluzione in arrivo per la viabilità in Spianata Castelletto e dintorni: con una delibera di giunta adottata dieci giorni fa il Comune di Genova abolisce la Ztl e allo stesso tempo estende l’area pedonale che oggi interessa solo Belvedere Montaldo e le immediate vicinanze. Ma non solo: una volta mandata in soffitta la sperimentazione in centro, per andare incontro alle richieste di commercianti e associazioni sportive si allargano le maglie delle Ztl Nervi e Vernazzola nel Levante cittadino.

La Ztl Castelletto finora era in vigore tutti i giorni in orario serale, dalle 21.00 alle 6.00, per impedire l’accesso incontrollato di veicoli da parte di non residenti. Da tempo si discute di una modifica della circolazione e il Municipio Centro Est già nel 2023 aveva dato parere positivo per il superamento delle regole attuali anche nell’ottica di garantire l’offerta di parcheggi.

» leggi tutto su www.genova24.it