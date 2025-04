Albenga. Auto si cappotta lungo la via Aurelia ad Albenga, grave un settantenne. E’ accaduto intorno alle 13.30 quando, per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Sul posto i militi di Pietra soccorso, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco e il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso.

