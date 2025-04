“La Terra dei Cento Castelli”, tutte le aperture per il ponte del 25 aprile

Tornano anche quest’anno i weekend di aperture straordinarie dei castelli della Provincia di Massa- Carrara con un’edizione speciale primaverile in occasione dei numerosi ponti che costellano il calendario del mese di aprile. L’Istituto Valorizzazione Castelli propone il weekend del 25-26-27 aprile per raccontare ancora una volta la nostra provincia, dalla Costa alla Lunigiana, attraverso uno degli elementi più rappresentativi ed identitari del nostro territorio: i castelli. Mettendo in rete aperture di strutture pubbliche e private l’iniziativa offre a turisti ed interessati, una fantastica occasione per visitare colossali strutture architettoniche e conoscere al contempo un lembo di Toscana poco noto.

Così grazie alla collaborazione dei Comuni coinvolti, di Sigeric Soc. Coop., dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, dei proprietari dei Castelli di Pallerone- Aulla, Monti -Licciana Nardi, Bastia – Licciana Nardi, Bagnone e Castiglione del Terziere – Bagnone saranno visitabili:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com