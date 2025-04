Lavagna: dalla mezzanotte alle 19.00, il 118 ha gestito 53 emergenze (15 per traumi)

Il caso più grave a Zoagli dove un uomo di 31 ha subito a metà pomeriggio in casa un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso a Villa Scassi a Sampierdarena. Un altro caso, ma in via Quasso a Calcinara di Uscio (Asl 3), il ricovero al Gaslini in codice giallo di una bimba di tre anni. E per quanto riguarda le crisi cardiocircolatorie si registra un decesso a Rapallo poco dopo le 16.00; purtroppo inutile l’intervento del medico e dei militi della Croce Bianca.

Oggi dalla mezzanotte alle 19 le emergenze gestite dal 118 di Lavagna sono state 53 di cui 15 per traumi dovute soprattutto a incidenti o cadute.

