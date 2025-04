Le terre di mezzo del Caprione in un’escursione fra natura e storia medievale

Forse non tutti sanno che in epoca medioevale il Vescovo Conte di Ameglia possedeva terre sul promontorio del Caprione e alcune frazioni portano la testimonianza sia per nome che per alcune strutture di quel periodo. Nell’ambito della rassegna “Escursioni nel parco”, quella di domenica 27 aprile sarà un’esperienza outdoor per conoscere e amare il territorio, anche grazie alla guida di un esperto dell’Associazione Pro Monte Caprione che racconterà il passato delle cosiddette “terre di mezzo”. La Serra, Verazzano, Mezzana, meravigliosi luoghi di storia contadina. Ritrovo alle 9 a Maralunga con percorso verso La Serra poi Verazzano, Mezzana con conclusione prevista alle 13. Guideranno l’escursione gratuita Lisa Antognetti (Guida Ambientale Escursionistica) e Associazione Pro Monte Caprione (Gino Cabano) seguendo il percorso escursionistico di difficoltà E che prevede le calzature da trekking e l’acqua da bere. Per partecipare è pbbligatoria la prenotazione al 3271273871 (CEAS). La partecipazione è a numero chiuso.