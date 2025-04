Meteo, in Liguria Pasquetta a due facce: qualche pioggia al mattino, schiarite al pomeriggio

Genova. Giornata di Pasquetta “spaccata in due” dal punto di vista meteo in Liguria: Cieli nuvolosi o coperti con qualche locale pioviggine in prima mattinata e ampie schiarite sui versanti marittimi nel pomeriggio e in serata. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 21 aprile, prime ore del mattino con cieli molto nuvolosi o coperti e locali pioviggini sul settore centrale e nelle aree interne, in rapido esaurimento a partire da metà mattinata. Schiarite sui settori costieri del Ponente nel corso della tarda mattinata, in estensione pomeridiana al resto della regione. Nuvolosità sparsa sui versanti padani e sui crinali Appenninici. Velature in transito nel corso della serata.

