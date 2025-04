Alassio. Rissa ad Alassio, questa notte, dove in via Giancardi un giovane è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona dai militi della Croce bianca di Andora.

Erano circa le 5 quando per cause in via di accertamento la movida del weekend pasquale si è movimentata e sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Alassio. Fortunatamente la situazione non ha creato gravi conseguenze e gli animi si sono placati.

