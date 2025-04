Sospensione dei cantieri sulla A10, il sindaco di Laigueglia ringrazia il presidente Bucci

Laigueglia. “A nome dell’Amministrazione di Laigueglia, paese che vive di turismo, desidero esprimere un ringraziamento al Presidente della Regione Marco Bucci e a tutti i soggetti coinvolti per aver predisposto un piano di stop e rimozione dei cantieri per le vacanze pasquali ed i successivi ponti festivi”. Queste le parole del sindaco Giorgio Manfredi rivolte al governatore ligure.

“Quest’anno un tempestivo tavolo tecnico partecipato da Regione, Anci, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Anas e Concessionarie, ha portato alla rimozione di cantieri e restringimenti e l’Autostrada dei Fiori è tornata quella di un tempo; in questi giorni ho percorso la tratta Savona-Ventimiglia, interamente a due corsie, come non accadeva da anni – prosegue – È un primo passo, che certamente non potrà annullare le criticità dei giorni di traffico da “bollino rosso”, ma che è importante per la Liguria che lavora sull’accoglienza turistica ed è un segnale di sensibilità nei confronti di chi decide di visitare la nostra bellissima Regione e degli operatori liguri, e sono tanti, che di turismo vivono”.

» leggi tutto su www.ivg.it