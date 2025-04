Tantissimi fedeli si sono adunati nella serata del Lunedì dell’Angelo nella cripta di Cristo Re per la messa di suffragio per Papa Francesco. Dalla 18 il rosario poi la funzione celebrata da Monsignor Luigi Ernesto Palletti, Vescovo diocesano della Spezia. Nei prossimi giorni poi sarà data comunicazione del giorno e dell’ora per una Solenne Veglia di preghiera diocesana.

L’articolo Tantissimi fedeli convergono a Cristo a Re per la messa di suffragio per Papa Francesco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com