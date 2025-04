Turismo: code al rientro da Rapallo all’innesto della A-12 con la A-7

Rientro a casa per le migliaia di turisti che hanno trascorso le feste pasquali in Riviera. Le partenze si sono susseguite già dal primo pomeriggio; si sono fatte più massicce, perché programmate, proprio quando le nuvole si sono diradate ed è spuntato un pallido sole. Rallentamenti e code sono in atto tra Rapallo e l’innesto della A-12 nella A-7. Il bilancio turistico di Pasqua non è certamente tra i migliori, ma neppure critico; anche se la certezza verrà dai dati sulle presenze negli alberghi e soprattutto (se denunciate) nelle case-vacanza.

