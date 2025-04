Vaccarone a Roma, annunciata la mostra dell’artista a Palazzo Merulana

Proprio in occasione del primo anniversario della scomparsa del maestro Francesco Vaccarone (La Spezia 4/10/1940 –22/4/2024) la moglie, Gabriella Peroni, i figli Alessandra e Leonardo, unitamente a Paolo Asti, presidente dell’associazione culturale Startè, desiderano ricordano il maestro annunciandone la mostra a lui dedicata a Palazzo Merulana a Roma, museo che raccoglie nella propria collezione numerose opere degli artisti della Scuola Romana.

La mostra, dal titolo “Francesco Vaccarone a Roma – 1970 /1976”, che sarà aperta al pubblico dal 19 marzo al 3 maggio del prossimo anno, farà particolare riferimento al periodo in cui il maestro aveva il proprio studio in via delle Zoccolettea Roma. Un periodo che Umberto Croppi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, già assessore alla cultura della Capitale e presidente della Fondazione Quadriennale di Roma, unitamente ad Asti, entrambi curatori della mostra, hanno deciso di voler approfondire anche allo scopo di poter meglio comprendere quanto sulla poetica di Vaccarone, abbiano influito le relazioni e i rapporti di amicizia con i maggiori esponenti dell’arte e della cultura italiana dell’epoca quali per esempio, Marino Marini, Renato Guttuso, Miriam Maffai, Riccardo Licata, Giuseppe Santomaso, Orfeo Tamburi, Alberto Moravia, Sergio Pellegrinotti e tanti altri protagonisti che frequentavano la Stamperia Il Cigno dove Vaccarone incideva le lastre per realizzare le sue opere al torchio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com