Valbormida fanalino di coda della Liguria per spopolamento e calo delle realtà produttive negli ultimi dieci anni

Valbormida. Spopolamento e calo delle realtà produttive: sono questi i temi su cui la neo costituita Area Interna della Valbormida dovrà maggiormente lavorare per valorizzare il comprensorio. Esistono però sicuramente alcuni punti di forza importanti che, se opportunamente

valorizzati e affiancati da politiche di contrasto alle maggiori criticità rilevate, potranno invertire la naturale tendenza verso lo scenario negativo e innescare una prospettiva di sviluppo locale integrata e sostenibile. Ad esempio la creazione di una comunità smart, la valorizzazione delle risorse naturali come strumento di sviluppo, la valorizzazione del turismo come asset chiave per lo sviluppo economico dell’area e il sostegno ad un’agricoltura di tipo innovativo sono la basi da cui partire. Il progetto, il cui referente è il sindaco di Bormida, Daniele Galliano, coinvolge 19 comuni (Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale), per una superficie di 556,1 Kmq e un totale di 37.589 abitanti (al 1° gennaio 2024), con una densità media di 67,6 abitanti per chilometro quadrato. Come evidenziato dalla relazione di presentazione, si tratta di un dato decisamente inferiore sia alla media regionale (278,6 ab/kmq), sia alla media provinciale (173,07 ab/kmq).

Sul territorio sono presenti oltre 100 frazioni, indice di un elevatissimo grado di dispersione degli insediamenti abitativi. Anche nel caso del comune di Cairo Montenotte, che presenta una popolazione complessiva rilevante e una densità media relativamente consistente, si riscontra una distribuzione della popolazione su ben 13 frazioni, sparse in tutto l’ampio territorio comunale.

Per quanto riguarda la dinamica demografica, la popolazione dell’area ha subito un calo nel decennio 2014-2024 del 6,7%. Per 15 dei 19 comuni dell’area si rileva un calo superiore a quello riscontrato sia a livello provinciale (-5,2%), sia a livello regionale (-4,5%). Per 6 di essi il calo è addirittura in doppia cifra. In due casi poi si rileva un calo meno marcato delle medie di riferimento (Cairo Montenotte e Plodio) e nei restanti due una leggera crescita della popolazione (Bardineto e Roccavignale).

