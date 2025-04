Alassio. Non ci sarà bisogno di autopsia per Maria Vittoria Ienca in Bonora, per tutti “Chicca”, molto conosciuta ad Alassio per il suo impegno nel commercio e nella vita cittadina. La donna è scomparsa a seguito di un tragico incidente avvenuto in casa, nella notte tra domenica e lunedì.

È stato il marito a trovarla intorno alle 4 del mattino. L’uomo ha subito allertato i soccorsi e, insieme al personale del 118, ha provato a rianimarla, ma ogni tentativo purtroppo è stato inutile.

