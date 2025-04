Addio a Papa Francesco: la città si stringe in una veglia a Cristo Re. Anche il volontariato spezzino in viaggio verso Roma

La comunità cattolica si stringe per la morte di Papa Francesco e continuerà a farlo con una veglia di preghiera che si terrà il prossimo 24 aprile alle 21 nella cattedrale di Cristo Re alle 21 che sarà officiata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Gli occhi del mondo sono ora puntati su Città del Vaticano dove sabato mattina dalle 10 si terranno i funerali del pontefice sul sagrato della Basilica di San Pietro. In queste ore è stato anche proclamato il lutto nazionale, che durerà per cinque giorni a partire da oggi, che ha portato all’annullamento di numerosi eventi pubblici. Il ledwall della Regione Liguria rimarrà spento per i giorni del lutto nazionale: nessuna immagine verrà proiettata fino a sabato sera, quando verrà riacceso per omaggiare la figura del pontefice.

La diocesi spezzina anche nel pomeriggio di ieri, appresa la notizia della morte del Santo Padre, si è riunita in una veglia composta nella Cripta di Cristo Re. Per il mondo cattolico sono i giorni del lutto e della riflessione anche per chi è lontano dal mondo della fede. Papa Francesco è spirato nell’anno del Giubileo e proprio in questi giorni erano già programmati numerosi i pellegrinaggi dei giovanissimi che si sarebbero recati a Roma per il “Giubileo degli adolescenti”, con partenze anche dalla Spezia. Le spoglie di Papa Bergoglio, al termine del rito della traslazione della bara, che si svolgerà alle 9 di domattina, la Basilica resterà poi aperta ai fedeli fino alla sera del 25 aprile.

