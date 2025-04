Savona. I consiglieri comunali Luca Burlando e Massimiliano Carpano esprimono la loro massima solidarietà e vicinanza alle ragazze vittime dell’aggressione avvenuta sabato al Prolungamento.

“Un episodio gravissimo, che ci colpisce profondamente come giovani cittadini prima ancora che come amministratori. Alle ragazze coinvolte va tutto il nostro affetto e il nostro supporto – dichiarano i due consiglieri – Nessuno deve sentirsi in pericolo camminando per le strade della propria città”.

